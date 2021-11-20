Afganistan’ı açlık tuzağından kurtarmalıyız

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Afganistan’da akut gıda güvensizliği ile yüzleşen insan sayısının en az 18,8 milyon olduğunu ve bu sayının yıl sonuna kadar 22,8 milyona yükselmesinin beklendiğini bildirdi.

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Merkezi Roma’da olan BM kuruluşundan yapılan açıklamada, Afgan halkının yaygın kuraklık, kırsal geçim kaynaklarının ve ekonominin çöküşüyle karşı karşıya olduğu belirtilirken, FAO’nun tarımsal üretimin sürdürülebilmesi için farklı bölgelerde çiftçi ve besicilere hayat kurtaran yardımlar sağladığı ancak çok daha fazlasına ihtiyaç olduğu kaydedildi.

FAO açıklamasında, “Afganistan’da bugün en az 18,8 milyon insan akut gıda güvensizliği ile karşı karşıya. Günlük olarak kendilerini besleyemiyorlar ve bu sayının 2021 sonunda 22,8 milyon kişiye yükselmesi bekleniyor.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FAO Genel Direktörü Çü Dongyü, “Afganistan’ın açlık tuzağından kurtulmasına yardım etmemiz gerekiyor. Milyonlarca Afgan, hayvanları ölürse ya da tarlaları ekilmezse felâketin eşiğindeler. Tarım ve hayvancılıkta üretim için acil yatırım gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu.