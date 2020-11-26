Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 120 bini aştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son saatte 14 bin 835 artarak 2 milyon 120 bin 356 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 318 artışla 50 bin 736'ya ulaştı. Kıtada, Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 21 bin 201 ölümle Güney Afrika'da kayda geçti. Mısır'da 6 bin 585, Fas'ta ise 5 bin 539 kişi öldü. Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi. Güney Afrika'da vaka sayısı 775 bin 502'ye çıktı. Bu ülkeyi 336 bin 506 vakayla Fas, 114 bin 107 vakayla Mısır izledi. Afrika'da Kovid-19 tespit edilen 1 milyon 794 bin 355 kişi iyileşti. AA

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