Afrikalı Müslümanların Ayasofya sevinci

Güney Afrika Cumhuriyeti Müslüman Yargı Konseyi’nin, Ayasofya’nın ibadete açılmasını memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

Müslüman Yargı Konseyi Başkanı Şeyh İrfan İbrahim, Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılması nedeniyle gurur duyduklarını dile getirdi. İbrahim, “Ayasofya kararı tarihi bir dönüm noktasıdır” ifadesini kullandı. Güney Afrikalı Müslümanlar olarak bu adım dolayısıyla çok mutlu olduklarının altını çizen İbrahim, Müslüman Yargı Konseyi adına da yazılı bir açıklama yaparak, Türkiye’nin kararına destek verdiklerini ve Müslümanlar açısından Türkiye’nin çok önemli bir yeri olduğunu kaydetti. AA

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