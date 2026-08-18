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18 AĞUSTOS 2026 SALI - YIL: 57

Sekiz ülkeden Gazze tepkisi - Hamas: İsrail, yol haritasına uymuyor

18 Ağustos 2026, Salı
Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanları, İsrail’in Gazze’ye ilişkin Kapsamlı Barış Planı kapsamında hazırlanan Yol Haritası’nı ve Filistin Devleti’ni tanımayı reddetmesini kınadı.

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Ortak açıklamada, “Bu tutum, Kapsamlı Plan’ın doğrudan reddi anlamına gelmekte, uygulanmasını tehlikeye atmakta ve adil ve kalıcı barışın tesisine yönelik ortak çabaları temelden baltalamaktadır” denildi. Filistinli gruplar tarafından kabul edilen Yol Haritası’nın Mısır, Katar, Türkiye ve ABD’nin yanı sıra Gazze Yüksek Temsilcisi ile Barış Kurulu’nun çabalarının sonucu olduğu belirtilen açıklamada, haritanın İsrail güçlerinin çekilmesi, Uluslararası İstikrar Gücü’nün konuşlandırılması, idari yetkinin Gazze Ulusal Yönetim Komitesi’ne devredilmesi, Gazze’nin yeniden inşası ve silahların bırakılması bakımından “hayatî bir dönüm noktası” olduğu ifade edildi.

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Hamas: İsrail, yol haritasına uymuyor

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hamas Siyasî Büro Başkanı Halil el-Hayye başkanlığındaki heyet, Mısır’a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Mısır Genel İstihbarat Bakanı Tümgeneral Hasan Reşad ile İstihbarat Teşkilatının merkezinde bir araya geldi. Açıklamada, İsrail’in günlük ihlaller gerçekleştirdiği, Şarm El-Şeyh Anlaşması ile Trump’ın Gazze planını tanımadığı ve üzerinde mutabık kalınan yol haritasını reddettiği vurgulandı. Görüşmede Hamas heyetinin Batı Şeria, Kudüs ve İsrail hapishanelerindeki gelişmeler hakkında da kapsamlı bilgi sunduğu aktarılan açıklamada, “İşgalin yaptığı, bölgede ve uluslararası düzeyde üzerinde durulması gereken tehlikeli ve yıkıcı bir politikadır” değerlendirmesine yer verildi.

AA

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