Moriwaki’den deprem uyarısı: Hatalar tekrarlanmasın

17 Ağustos Marmara Depremi’nin yıl dönümünde Değirmendere Sualtı Topluluğu ekipleriyle dalış yapan Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, deprem sırasında zeminin kayması sonucu denize çöken yapı kalıntılarını inceledi.

Bölgede geçmişte yaklaşık 2 kilometrelik dolgu alanı bulunduğunu belirten Moriwaki, zemin iyileştirmesi ve kazık sisteminin yetersizliğinin çöküşte etkili olduğunu söyledi. Deprem izlerini su altında görmenin üzücü olduğunu belirten Moriwaki, Türkiye ve Japonya’nın deprem gerçeğini paylaştığını ifade ederek aynı hataların tekrarlanmaması gerektiğini vurguladı. Moriwaki, binaların güvenliği için zemin durumu, ruhsat ve iskân ile binanın yaşı olmak üzere üç noktaya dikkat edilmesini önerdi. Deprem çantasının da çıkış kapısının yanında, kolay ulaşılabilecek bir yerde tutulması gerektiğini belirtti. Haber Merkezi

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