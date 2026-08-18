Her gün 350 esnaf kepenk indiriyor

Yüksek enflasyon ve faiz kıskacında yaşanan ekonomik kriz esnafı da vurmaya devam ediyor.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi’nde yayınlanan verilere göre, Ocak-Temmuz döneminde 169 bin 835 iş yerinin sicil kaydı yapılırken, 73 bin 159 esnaf kepenk indirdi. Bu sayı her gün ortalama 345 işyerinin faaliyetlerini sonlandırdığını ortaya koydu. Ayrıca yedi ayda 15 bin 167 esnaf, mesleğini tamamen bırakarak yılların emeğine veda etti. Ocak ayında 12 bin 736 esnaf faaliyetlerini sonlandırırken bu oran Şubat ayında 11 bin 617, Mart’ta 9 bin 802, Nisan ayında 11 bin 699, Mayıs ayında 7 bin 234, Haziran’da 10 bin 304 ve Temmuz ayında 9 bin 767 oldu. Haber Merkezi

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