Dervişoğlu: Başarı bu mu?

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, iktidarın 25 yıllık politikalarını eleştirerek, 1 Mart tezkeresinden Büyük Ortadoğu Projesi’ne kadar izlenen dış politikanın Türkiye’ye ağır bedeller ödettiğini savundu.

Dervişoğlu, “25 yıldır hürriyetlerimiz tırpan yiyor, hukukumuz hızara veriliyor, refahımıza kıran giriyor. Alın terimiz yağmalanıyor, geleceğimize ipotek koyuluyor” dedi. Ekonomik tabloya da tepki gösteren Dervişoğlu, “Dünya 7 dolara et yerken Türk milletine 21 dolara et yedirmek mi başarı? Enerji fiyatları Avrupa’da üç yılda yüzde 7 artarken bu milletin faturasını yüzde 277 artırmak mı başarı? Milyonlarca insanı işsizliğe ve umutsuzluğa mahkûm etmek mi başarı? Sizin başarı dediğiniz şey, baştan sona millî felaket. 25 yılda en çok büyüyen grafik, fabrikalar değil cezaevleri oldu. Suçlar büyüdükçe, cezalar küçüldü. Suçlulara cüret verildikçe, masumlar sindiler. Refahı değil sefaleti büyüttünüz” ifadelerini kullandı. Ankara - Anka

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