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18 AĞUSTOS 2026 SALI - YIL: 57

İran'la mutabakat uzatılmayacak

18 Ağustos 2026, Salı 02:41
ABD Başkanı Donald Trump, İran'la bugün sona eren 60 günlük çerçeve anlaşmayı uzatmak isteyip istemedikleri sorusuna "Hayır" cevabını verdi.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısının ardından İran gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, İran'la bugün süresi dolan 60 günlük çerçeve anlaşmanın uzatılıp uzatılmayacağı sorusuna "Hayır" cevabını verdi.

İran'la nihai bir anlaşmaya varıp varamayacakları yönündeki soru üzerine ABD Başkanı, "Anlaşma yapmak istiyorlar ancak benim gerekli gördüğüm türde bir anlaşma yapmayacaklar." dedi.

Trump, İran'ın nükleer programı konusunda ABD'nin gerekli gördüğü maddelerin kabul edilmesi konusunda henüz istediği noktada olmadıklarını belirterek, "her ne olursa olsun Tahran'ın nükleer silaha sahip olamayacağı" mesajını vurguladı.

ABD Başkanı'ndan Umman'a mesaj

Trump, Hürmüz Boğazı konusunda "karşılarına çıkması halinde" Umman'ı vurabilecekleri yönündeki açıklamasına atıf yaparak, bu ülkenin kendileri için sorun olmadığını belirtti.

Umman'a karşı sabrının tükenip tükenmediği sorusuna Trump, "Hayır ama pek iyi davrandıklarını düşünmüyorum ancak diğer konularda olduğu gibi onlarla da çok kolay başa çıkabiliriz." cevabını verdi.

Hürmüz Boğazı'nın ABD toprağı sayılması tartışması

ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nın ABD toprağı sayılması fikrini çok sevdiğini ve bunu desteklediğini ifade ederek, "Bence bu harika bir fikir." dedi.

Trump, boğazda tamamen ABD'nin kontrolünün olduğunu ve İran limanlarına yönelik deniz ablukasının çok iyi şekilde işlediğini savundu.

Trump, Kuzey Kore'ye karşı "korudukları" Güney Kore'nin, İran konusunda ABD'ye destek vermemesini eleştirdi

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore karşısında milyarlarca dolar harcayarak Güney Kore'yi savunduklarını ancak bu ülkenin, İran'la savaşırken kendilerine destek vermeyi reddetmesinden rahatsız olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısının ardından Güney Kore ile ilgili son açıklamalarını değerlendirdi.

Trump, uzun yıllardır milyarlarca dolar harcayarak Güney Kore'yi askeri açıdan Kuzey Kore'ye karşı koruduklarını ancak bunun karşılığını alamadıklarını savundu.

"Güney Kore'yi korumak için milyarlarca dolar harcıyoruz, aynı şey NATO için de geçerli, Avrupa'yı Rusya'dan korumak için yüz milyarlarca dolar harcıyoruz." diyen Trump, Güney Kore liderini İran'la savaşta ABD'ye destek vermesi için aradığında "Hayır" cevabını aldığını aktardı.

"Ben de bir dakika dedim. Orada, komşunuz Kim Jong-un'dan sizi korumak için 29 bin askerimiz var ama İran'da yapılacak çok kolay bir askeri operasyonda bize yardım etmeyecek misiniz? Bu çok tuhaf." diye konuşan Trump, Seul'ün bu tavrını üzüntüyle karşıladıklarını dile getirdi.

Kim Jong-un ile birbirimizi anlıyoruz

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile iyi bir ilişkisinin olduğunu ve onun kendisine saygı duyduğunu aktaran Trump, "Ben onu anlıyorum, o da beni anlıyor. Kendisi birçok kişiden hoşlanmıyor, Biden'dan ve Obama'dan hoşlanmıyordu ancak benimle iyi bir ilişkisi var." ifadesini kullandı.

Trump, kendi başkanlığı döneminde Kuzey Kore'nin Güney Kore için "büyük bir tehdit olmadığını" ima ederek, Seul ile ortak askeri tatbikatları azaltma yönündeki kararını savundu.

ABD Başkanı Trump, dünkü açıklamasında, hem çok maliyetli olması hem de Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile olan iyi ilişkilerini gerekçe göstererek, Güney Kore ile yapılan ortak askeri tatbikatların "önemli ölçüde" azaltılması talimatını verdiğini duyurmuştu.

AA

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