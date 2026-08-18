Prof. Dr. Naci Görür: Büyük bir deprem olacak

Prof. Dr. Naci Görür, 17 Ağustos’un yıldönümü sebebiyle X hesabında yayınladığı mesajda Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlattı.

Türkiye’nin ülkeyi depreme dirençli hale getirmeye gücü olduğunu belirten Görür, şöyle dedi: “Arkadaşlar kendimizi aldatmayalım. Bir deprem ülkesinde yaşıyoruz. Er veya geç, orada veya burada büyük bir deprem olacak ve binlerce insan ölecektir. Bırakın fayı, bırakın yeri, insanlar ölmesin istiyorsanız ülkenizi deprem dirençli yapınız ve depremi minimum zararla atlatınız. Bütün iş bir bakanlık kurup bunu en az 20 sene siyaset yapmadan ciddiyetle çalıştırmak gerekir. Türkiye’nin bunu yapmaya gücü vardır.” Haber Merkezi

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