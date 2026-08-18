Temmuzda bütçe giderleri yüzde 59,8 sıçradı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, merkezi yönetim bütçesinin Temmuz ayı ve Ocak-Temmuz dönemine ilişkin uygulama sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Açıklanan verilere göre, bütçe Temmuz ayında 378 milyar 105 milyon lira, yılın ilk 7 aylık sürecinde ise toplam 1 trilyon 320 milyar 940 milyon lira açık verdi. Temmuz ayı bütçe dengesinde harcama kalemlerindeki artış öne çıktı. Bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 59,8 gibi yüksek bir oranla artış göstererek 1 trilyon 790 milyar 502 milyon lira seviyesine ulaştı. Aynı dönemde bütçe gelirleri ise yıllık bazda yüzde 28,8 artış kaydederek 1 trilyon 412 milyar 397 milyon liraya yükseldi. Karar’ın haberine göre, gelirler ile giderler arasındaki fark Temmuz ayında 378,1 milyar liralık bir açığın oluşmasına yol açtı.

Haber Merkezi