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18 AĞUSTOS 2026 SALI - YIL: 57

1.11 milyon kişi takipte - Esnaftan komisyon tepkisi

18 Ağustos 2026, Salı
Türkiye nüfusunun yarısı borçlu hale geldi. Hayat pahalılığı sebebiyle borç almak zorunda kalanların sayısı her geçen gün artıyor.

Haziran ayı itibarıyla, bireysel kredi kullanan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda yaklaşık 2.1 milyon kişi artarak 44.5 milyon kişi olurken, ortalama kredi bakiyesi ise 156 bin TL düzeyinde gerçekleşti. Bireysel borçta kredi kartları başı çekti. Borç büyürken takipteki krediler de yüksek seviyesini korudu. 2026’nın ilk altı ayında 1 milyon 116 bin 836 kişi, bireysel kredi veya kredi kartı borcunu ödeyemediği için yasal takip kapsamına girdi. Bu kişilerin 637 bin 739’u kredi kartı borcunu, 835 bin 578’i ise bireysel kredi borcunu ödeyemedi. Nefes’in haberine göre, tasfiye olunacak kredilerin toplamı 961 milyar TL’ye ulaştı. Bunun 925 milyar TL’si bankacılık sektöründeki takipteki kredilerden oluştu. Takipteki kredilerin toplam kredilere oranı yüzde 3 oldu.

Haber Merkezi

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Esnaf’tan komisyon tepkisi

Ay sonunu zor getiren vatandaşın ekmeği bile kredi kartı ile alması kartlı işlemlere rekorlar kırdırırken zorlu ekonomide ayakta durmaya çalışan esnaf da bankaların aldığı yüksek komisyonlarla belini doğrultamaz hale geldi. Buna bir dur denmesi gerektiğini vurgulayan esnaf, “Devletin kayıt altına alınmak istenen ekonomi ve nakitsiz yaşam hedefi güzel ama bunu yaparken bizi de bankaların insiyatifine bırakmamalı. Bunun bir sınırı olmalı. Her banka kafasına göre komisyon belirlememeli” dedi. Karar’ın haberine göre, uzmanlar, POS komisyonlarının yalnızca bankalardan kaynaklanmadığını belirterek, kartı çıkaran banka, POS bankası, ödeme kuruluşları ile Visa, Mastercard veya TROY gibi kart ağlarının aynı işlemde yer aldığını ifade etti. Komisyonların taksit ve finansman maliyetleri ile güvenlik ve teknoloji giderlerini de kapsadığını vurgulayan uzmanlar, “Alınan komisyonun tamamı tek bir kuruma gitmiyor” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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