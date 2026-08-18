Endonezya depreminde can kaybı artıyor

Endonezya’nın Flores bölgesindeki 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İlk belirlemelere göre, depremde ölü sayısının 51’e yükseldiği, 101 kişinin yaralandığı açıklandı.

Depremde 900’den fazla evin yıkıldığı, 450 evin hasar gördüğü, yaklaşık 5 bin kişinin geçici barınma noktalarına yerleştirildiği kaydedildi. Ülkenin Flores bölgesi boyunca, yaklaşık 700 kilometrelik kara yolunun bazı bölümlerinin heyelan sebebiyle ulaşıma kapandığı da bildirildi. Endonezya’nın Flores bölgesinin 68 kilometre kuzeybatısında dün 7,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, depremin ardından en büyüğü 6,2 olmak üzere en az 235 artçı sarsıntı kaydedilmişti. Ayrıca, Kuzey Sumatra eyaletindeki Pematangsiantar kenti yakınlarında 6,9 büyüklüğünde başka bir deprem meydana gelmişti. Ankara-Anka

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