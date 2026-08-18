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18 AĞUSTOS 2026 SALI - YIL: 57

Otomotivde alarm sesleri

18 Ağustos 2026, Salı
Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) bu yılın ocak-temmuz dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Buna göre, yılın 7 ayında toplam otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8 düşüşle 767 bin 216 adet olarak kayıtlara geçti.

Otomobil üretimi ise yüzde 19 gerileyerek 424 bin 667 oldu. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 779 bin 338’i buldu. Otomotiv ihracatı, ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 14 gerileyerek 542 bin 401 oldu. Bu dönemde otomobil ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29 düşüş kaydederken ticari araç ihracatı ise yüzde 8 arttı. 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, bu yılın 7 ayında yüzde 17 pay ile sektörel ihracat sıralamasında liderliğini korudu. Söz konusu dönemde toplam otomotiv ihracatı, 2025 yılının aynı dönemine göre yüzde 2,6 artarak 24,4 milyar dolar oldu.

AA

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