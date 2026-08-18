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18 AĞUSTOS 2026 SALI - YIL: 57

Gazze’de katliama doymamış!

18 Ağustos 2026, Salı 01:46
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-GvIr, İsrail saldırılarıyla yerle bir edilen Gazze’ye, ateşkese rağmen her gün onlarca hava saldırısı düzenlenmesi çağrısı yaptı.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Ekim 2023’ten bu yana İsrail ordusunun saldırılarıyla yerle bir edilen Gazze Şeridi’ne, Ekim 2025’te varılan ateşkes anlaşmasına rağmen her gün onlarca hava saldırısı düzenlenmesi çağrısında bulundu. Ben-Gvir, Gazze’den serbest bırakılan İsrailli esirlerden Rom Braslavski’ye verdiği röportajda, Gazze’ye her gece 30-40 saldırı düzenlenmesi gerektiğini ileri sürerek, “Sadece sizi tehlikeye atanlar değil. Orada hayatta kalmaması gereken insanlar var. Onlar yaşamamalı” ifadelerini kullandı.

Gazze’nin tamamının İsrail’in kontrolünde olmasını istediğini söyleyen Ben-Gvir, Gazze’nin her yerinde Filistinlilerin topraklarını gasbederek yerleşim birimleri kuracaklarını ve bölgedeki Filistinlilerin “göç” kisvesiyle etnik temizliğini teşvik edeceklerini iddia etti.

İşgal ve infaz tehdidi

Ben-Gvir, Gazze’nin tamamının en kısa sürede ele geçirileceğini ileri sürdü. Röportajı yapan eski esir Rom Braslavski’nin bu sene Filistinlilere yönelik çıkarılan idam cezası yasası kapsamında kendi elleriyle infaz uygulamak istediğini söylemesi üzerine Ben-Gvir, “bunun gerçekleşmesi için elinden gelen her şeyi yapacağına” söz verdi. Ben-Gvir, İsrail hapishanelerinde Filistinli esirlere uyguladıkları “kötü” muameleyi de övünerek anlattı.

AA

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