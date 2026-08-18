Fabrikalar boşalıyor

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) ve Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ayhan Zeytinoğlu, enflasyonun geldiği seviyenin yeterli olmadığını vurgulayarak, uygulanan ekonomi programının uzadığını, enflasyon çok önemli bir hastalık olduğunu dile getirdi.

Nefes’e konuşan Zeytinoğlu şunları söyledi: “Bu durum büyümeye, işsizliğe yansıyor. Sanayisizleşme yönünde adımlar atıyoruz. Biz müşterimizi kaybettiğimiz zaman onu kazanmak çok zor. Eskiden kriz durumunda ben hep şunu derdim; ihracat yapanlarda pek bir sorun yok. Şimdi maalesef bunu diyemiyoruz. Kocaeli, Türkiye’nin önemli sanayi bölgesi. İhracatta açık ara ikinci bölgeyiz. Yıllık 39 milyar dolarlık ihracatımız var. Bununla gurur duyuyoruz, ama hakikaten şartlar bizi çok zorluyor. Bölgemizdeki organize sanayi bölgelerinde hiç yer olmazdı şimdi boşalan fabrikaların haberlerini üzülerek duyuyoruz.” Haber Merkezi

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