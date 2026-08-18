Papa’dan Filistin’e destek

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, işgal altındaki Batı Şeria’da yaşayan Filistin halkına yönelik şiddete son verilmesi çağrısında bulundu.

Vatikan’ın yayın organı Vatican News internet sitesine göre, Papa, pazar duasının ardından yaptığı konuşmada, İsrail’in Batı Şeria’da Filistinlilere uyguladığı şiddete ilişkin değerlendirmelere yer verdi. Papa, Batı Şeria’daki Filistin halkına yönelik tekrarlayan şiddet eylemlerinin sonlandırılması çağrısı yaptı. Uluslararası topluma seslenen Papa, iki devletli çözüme ve kalıcı barışa giden yolda ilerleme kat edildiğinden emin olunması çağrısında bulundu. AA

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