"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 AĞUSTOS 2026 SALI - YIL: 57

Deprem acıları hâlâ taze

18 Ağustos 2026, Salı
17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin üzerinden 27 yıl geçti. Gölcük’te deprem şehitleri 03.02’de dualarla anılırken, acıların hâlâ taze olduğu vurgulandı.

Prof. Dr. Naci Görür: Büyük bir deprem olacak
Moriwaki’den deprem uyarısı: Hatalar tekrarlanmasın

 

1999 yılında 16 Ağustos’u 17 Ağustos’a bağlayan gece meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki yer sarsıntısı, Türkiye tarihinin en büyük ikinci depremi olarak kayıtlara geçti. Bundan 27 yıl önce 17 Ağustos tarihinde saatler 03.02’yi gösterdiğinde merkez üssü Kocaeli’nin Gölcük ilçesi olan deprem, geride binlerce yıkılmış bina, enkaz altında kalan hayatlar ve tarifsiz bir acı bıraktı.

Deprem şehitleri dualarla anıldı

Yaşanan afette 17 binden fazla vatandaşımız can verdi. 23 binden fazla kişi ise yaralandı. Aradan geçen yıllara rağmen yakınlarını kaybedenler acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu vurgularken, Gölcük’te depremin 27. yılında deprem şehitleri düzenlenen anma programlarıyla dualarla yad edildi.

AFAD: Hatırlamak geleceği korumaktır

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), NSosyal’deki hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 27’nci yıl dönümü... 17 Ağustos’u unutmuyoruz. Biliyoruz ki; hatırlamak ve hazırlıklı olmak geleceği korumaktır.” ifadelerine yer verildi.

Selalar yükseldi

Sakarya’da, dün saatler depremin meydana geldiği 03.02’yi gösterdiğinde hafız Ahmet Gencer tarafından sela okundu. Selanın ardından İl Vaizi Mehmet Çatallar tarafından dua edildi.

03.02’de hayat durdu

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 27. yıl dönümünde Türkiye’nin birçok noktasında saatler 03.02’de anma törenleri gerçekleşti. Gölcük’te bulunan Kavaklı Sahili’ndeki Deprem Anıtı önünde Marmara Depremi’nin 27’nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğinde depremde can verenler için dua edildi.

Törene, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Mehmet Özgür Özömek, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

***

Depremi unutmadık

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar, “17 Ağustos’un 27. yılında: Depremi unutmadık, sorumluları unutturmayacağız” başlıklı yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

“20 binden fazla vatandaşımızın can verdiği, 50 binden fazla kişinin yaralandığı, yüzbinlerce yapıyı yerle bir eden 17 Ağustos Depremi’nin 27. yılında kaybettiklerimizi bir kez daha özlemle anıyoruz. Aradan geçen bunca yıla ve acı deneyime rağmen üzülerek görüyoruz ki meydana gelen depremler ve diğer doğal afetler sonucunda yaşanan can kayıpları, sosyal ve ekonomik travmalar siyasal iktidara hiçbir şey öğretmemiştir. Biliyoruz ki, devletin aslî görevlerinden biri doğa kaynaklı afetlerin oluşturacağı zararları en aza indirmek olmalıdır. Bunu sağlamak, temel yaşam hakkının korunması için gereklidir. Ülkemize, yaşamlarımıza, ortak geleceğimize hep beraber sahip çıkalım. Unutmadık. Unutturmayacağız.”

Ankara-Anka

AA

Okunma Sayısı: 286
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İran'la mutabakat uzatılmayacak

    Gazze’de katliama doymamış!

    Transferler siyaseti yozlaştırıyor

    Endonezya depreminde can kaybı artıyor

    Deprem acıları hâlâ taze

    Moriwaki’den deprem uyarısı: Hatalar tekrarlanmasın

    Prof. Dr. Naci Görür: Büyük bir deprem olacak

    Sekiz ülkeden Gazze tepkisi - Hamas: İsrail, yol haritasına uymuyor

    Papa’dan Filistin’e destek

    Temmuzda bütçe giderleri yüzde 59,8 sıçradı

    Fabrikalar boşalıyor

    Otomotivde alarm sesleri

    1.11 milyon kişi takipte - Esnaftan komisyon tepkisi

    Her gün 350 esnaf kepenk indiriyor

    Alihan Kuriş’in ifadesi ortaya çıktı: Ben sadece varis ve temsilciyim

    Dervişoğlu: Başarı bu mu?

    Libya karanlıkta kaldı

    86 bin öğretmen güvencesiz

    Okul masrafları cep yakacak

    En Çok Okunanlar

    Genel

    1.11 milyon kişi takipte - Esnaftan komisyon tepkisi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Alihan Kuriş’in ifadesi ortaya çıktı: Ben sadece varis ve temsilciyim
    Genel

    Prof. Dr. Naci Görür: Büyük bir deprem olacak
    Genel

    Gazze’de katliama doymamış!
    Genel

    Dervişoğlu: Başarı bu mu?
    Genel

    Moriwaki’den deprem uyarısı: Hatalar tekrarlanmasın
    Genel

    Papa’dan Filistin’e destek
    Genel

    Sekiz ülkeden Gazze tepkisi - Hamas: İsrail, yol haritasına uymuyor
    Genel

    Fabrikalar boşalıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.