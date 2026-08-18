Deprem acıları hâlâ taze

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin üzerinden 27 yıl geçti. Gölcük’te deprem şehitleri 03.02’de dualarla anılırken, acıların hâlâ taze olduğu vurgulandı.

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1999 yılında 16 Ağustos’u 17 Ağustos’a bağlayan gece meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki yer sarsıntısı, Türkiye tarihinin en büyük ikinci depremi olarak kayıtlara geçti. Bundan 27 yıl önce 17 Ağustos tarihinde saatler 03.02’yi gösterdiğinde merkez üssü Kocaeli’nin Gölcük ilçesi olan deprem, geride binlerce yıkılmış bina, enkaz altında kalan hayatlar ve tarifsiz bir acı bıraktı.

Deprem şehitleri dualarla anıldı

Yaşanan afette 17 binden fazla vatandaşımız can verdi. 23 binden fazla kişi ise yaralandı. Aradan geçen yıllara rağmen yakınlarını kaybedenler acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu vurgularken, Gölcük’te depremin 27. yılında deprem şehitleri düzenlenen anma programlarıyla dualarla yad edildi.

AFAD: Hatırlamak geleceği korumaktır

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), NSosyal’deki hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 27’nci yıl dönümü... 17 Ağustos’u unutmuyoruz. Biliyoruz ki; hatırlamak ve hazırlıklı olmak geleceği korumaktır.” ifadelerine yer verildi.

Selalar yükseldi

Sakarya’da, dün saatler depremin meydana geldiği 03.02’yi gösterdiğinde hafız Ahmet Gencer tarafından sela okundu. Selanın ardından İl Vaizi Mehmet Çatallar tarafından dua edildi.

03.02’de hayat durdu

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 27. yıl dönümünde Türkiye’nin birçok noktasında saatler 03.02’de anma törenleri gerçekleşti. Gölcük’te bulunan Kavaklı Sahili’ndeki Deprem Anıtı önünde Marmara Depremi’nin 27’nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğinde depremde can verenler için dua edildi.

Törene, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Mehmet Özgür Özömek, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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Depremi unutmadık

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar, “17 Ağustos’un 27. yılında: Depremi unutmadık, sorumluları unutturmayacağız” başlıklı yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

“20 binden fazla vatandaşımızın can verdiği, 50 binden fazla kişinin yaralandığı, yüzbinlerce yapıyı yerle bir eden 17 Ağustos Depremi’nin 27. yılında kaybettiklerimizi bir kez daha özlemle anıyoruz. Aradan geçen bunca yıla ve acı deneyime rağmen üzülerek görüyoruz ki meydana gelen depremler ve diğer doğal afetler sonucunda yaşanan can kayıpları, sosyal ve ekonomik travmalar siyasal iktidara hiçbir şey öğretmemiştir. Biliyoruz ki, devletin aslî görevlerinden biri doğa kaynaklı afetlerin oluşturacağı zararları en aza indirmek olmalıdır. Bunu sağlamak, temel yaşam hakkının korunması için gereklidir. Ülkemize, yaşamlarımıza, ortak geleceğimize hep beraber sahip çıkalım. Unutmadık. Unutturmayacağız.”

Ankara-Anka