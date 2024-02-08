Aliyev yüzde 92.1’le devam

Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulu Başkanı Mezahir Penahov, mevcut cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in cumhurbaşkanı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 92,1 oyla kazandığını duyurdu.

Penahov, ülkede yapılan cumhurbaşkanı seçimine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Seçimde 4 milyon 971 bin seçmenin oy kullandığını bildiren Penahov, katılım oranının yüzde 76,73 olduğunu belirtti. Penahov, açılan sandık oranının yüzde 54,47 olduğunu bildirerek, İlham Aliyev’in oyların yüzde 92,1’ini aldığını bildirdi. Aliyev’i yüzde 2,2 oyla bağımsız aday Zahid Oruç’un takip ettiğini belirten Penahov, Büyük Kuruluş Partisi Genel Başkanı Fazıl Mustafa’nın yüzde 1,99, Bütün Azerbaycan Halk Cephesi Partisi Genel Başkanı Kudret Hasanguliyev’in yüzde 1,78, Milli Cephe Partisi Genel Başkanı Razi Nurullayev’in yüzde 0,79, Büyük Azerbaycan Partisi Genel Başkanı Elşad Musayev’in yüzde 0,66, bağımsız aday Fuat Aliyev’in ise yüzde 0,48 oy aldığını aktardı. Azerbaycanlılar, 7 yıl ülkeyi yönetecek yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitmişti. AA

Okunma Sayısı: 275

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.