İstihbarat zafiyeti var mı?

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, TUSAŞ’a yönelik terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Emir şunları söyledi: “Tüm türkiye olarak şehitlerimize ağlıyoruz. Şehitlerimiz için ağlıyor, terörü nereden gelirse gelsin milletçe dimdik duracağımızı ifade ediyoruz. Öncelikle bu saldırının sembolik bir değeri var; TUSAŞ çok özel, gözbebeğimiz, savunma sanayimizin belkemiği. Bu terör eylemini planlayanlar Türkiye Cumhuriyetine bir mesaj verme gayretindeler, sembolik bir değeri olduğu aşikar. Burada bir istihbarat zafiyeti var mı bunun mutlaka araştırılması lazım. Olayın bütün yönleriyle ortaya çıkartılması lazım. Dün bu saatlerde Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı’nın AKP MYK’sına AKP binasında brifing vermesinin devleti çürüteceğini, MİT’i çürüteceğini, bir partinin binasına gitmemesi gerektiğini söylemiştik maalesef birkaç saat sonra bu olay gerçekleşti. Devlet çürüyor, devletin kurumları çürüyor. Bunun da tek bir sebebi var; parti devleti anlayışı. Terörizmin anlayışı halkı, milleti korkuya, paniğe ve kaygıya sevk etmektir. Biz bu terör saldırısından sonra son derece net şekilde, uygun açılardan çekilmiş görüntüleri izledik. Bu görüntülerin nasıl sızdırıldığı, bu sızdırmanın terör örgütünün amacına hizmet edip etmediği bir başka önemli konudur.”

TBMM - Ankara