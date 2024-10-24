Kredi Kartı harcamaları patladı

Türkiye’de kredi kartı kullanımı hızla artarken, vatandaşın harcama alışkanlıklarında da önemli değişiklikler yaşanıyor.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, 2024’ün ilk 9 ayında kredi kartı harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 104 artarak 9 trilyon 402 milyar TL’ye ulaştı. Özellikle gıda enflasyonu ve yüksek yakıt fiyatları, vatandaşları daha fazla harcamaya itti. Sözcü’den Mehtap Özcan Ertürk’ün haberine göre, söz konusu ocak-eylül döneminde market ve AVM’de kredi kartı ile yapılan harcamalar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 103 artışla 1 trilyon 574 milyar 680 milyon TL’ye ulaştı. Yani 2024’ün ilk dokuz ayında vatandaşın yaptığı kredi kartı harcamalarının 3’te 1’ini gıda, market, alışveriş merkezleri (AVM) ve akaryakıt grupları oluşturdu. Aynı dönemde akaryakıt alımlarında kredi kartı ile yapılan harcama tutarı yüzde 102.7 arttı ve 614 milyar 878 milyon TL oldu.

Haber Merkezi