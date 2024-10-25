'Böyle giderse hayvanlarımı satacağım'

Besiciler, artan maliyetler karşısında zorluk yaşadıklarını, yüksek yem fiyatları nedeniyle hayvanlarını otlatmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Artvin’in Hopa ilçesinde küçükbaş hayvancılık yapan Muharrem Yazıcı, yaşadıkları sorunları şöyle anlattı: “Bizim en büyük sorunlarımızdan biri de çoban sorunu, çoban sıkıntısından dolayı koyunlarımı satmak zorunda kaldım. Ben Hemşinliyim ve Hemşin koyunu Türkiye’de ününü sürdüren bir koyun cinsidir ama maalesef eskiye oranla geçmişte 250 bin Hemşin koyunu varken Artvin’de şimdi ise 50 bine düştü Artvin’de ve bunun en önemli sebebi yaşadığımız çoban sıkıntısından dolayı artık üretim bitiyor. Bu durum böyle devam ederse seneye ben de koyunlarımı satacağım. Ne yapalım? Sattığımız kuzu, koyunun yemini karşılamıyor. Bu durum böyle devam ederse seneye ben de koyunlarımı satacağım. Karın tokluğuna çalışıyoruz” dedi.

Artvin - anka