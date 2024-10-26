Ekonomim yazarı Alaattin Aktaş, “Asgari ücret artışı karambole mi getirilecek?” başlıklı bir yazı yazdı.

Aktaş şunları söyledi: “2025 yılına yaklaşırken maaş ve ücretlerde yapılacak ayarlamada en çok tartışma koparacak olan hiç kuşku yok ki asgari ücret olacak. Memur ve memur emeklilerine 2025’in ilk yarısı için 2024’ün ikinci yarısındaki zam ve bu dönemdeki enflasyon dikkate alınarak artı yüzde 6 zam verilecek. Yine aynı yöntemle 2025’in ikinci yarısında da yüzde 5 zam uygulanacak. İşçi emeklileri ise bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon kadar fark alarak yollarına devam edecek. Bu oranlara ek bir artış yapılıp yapılmayacağı tümüyle iktidarın inisiyatifinde. Ancak şu dönemde böyle bir ek verileceğine ilişkin hiçbir emare bulunmuyor, onu da belirtmek gerek. Hiç kimse “Yaşam koşulları çok ağırlaştı, enflasyon da zaten pek gerçek artışı göstermiyor, herhalde bu oranların üstünde bir artış verilir” gibi bir beklenti içinde olmasın. Eğer böyle bir ek artış verilirse bilinsin ki sandık kurulması yakındır.”