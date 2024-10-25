Gazze’de işgal sona erdirilmeli

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze’de işgalin sona erdirilmesi ve iki devletli çözümün tesis edilmesi için ilerleme kaydedilmesi gerektiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi’ndeki “Genişletilmiş BRICS+” toplantısında konuştu. Gazze’de derhal ateşkes sağlanması, tüm esirlerin serbest bırakılması ve insani yardımların herhangi bir engelle karşılaşmadan etkin bir şekilde ulaştırılması gerektiğini vurgulayan Guterres, dünyada genel olarak barışa ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

BMGK kararı uygulanmalı

Guterres, “Kısa bir süre önce BM Genel Kurulu kararıyla bir kez daha teyit edildiği üzere, işgalin sona erdirilmesi ve iki devletli çözümün tesis edilmesi için geri dönüşü olmayan bir ilerleme kaydetmemiz gerekiyor” ifadesini kullandı. Lübnan’da BMGK’nin 1071 sayılı kararının tam olarak uygulanması gerektiğinin altını çizen Guterres ayrıca, Ukrayna’da ve Sudan’da da barışa ihtiyaç olduğunu söyledi. Filistin’in BM Genel Kurulu’na ilk kez sunduğu ve İsrail’in işgal altındaki topraklarda mevcudiyetini 12 ay içinde sonlandırmasını talep eden karar tasarısı geçen ay BM Genel Kurulu’nda yapılan özel oturumda oylanarak 14’e karşı 124 oyla kabul edilmişti.