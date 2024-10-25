Ankara’da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’nin (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerine düzenlenen saldırı büyük tepki çekti. Siyasetçiler terör ve teröre destek verenlere lanet yağdırdı.

Mehmet Kara - ANKARA

KANLI ELLER PUSLU HAVAYI BULDU

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal da saldırıyı kınayarak şu mesajı paylaştı: “Yine kanlı eller puslu havadan pay kapmak için terör eylemleriyle devreye girdi… TUSAŞ’a düzenlenen terör saldırısını lanetliyorum. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milletiyle birlikte güvenliğimize, birliğimize yönelik her tür saldırının üstesinden gelecek kudrettedir.”

YARALILARIN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bilkent Şehir Hastanesi’nde TUSAŞ’ta gerçekleştirilen terör eyleminde yaralananları ziyaret etti. Bakan Yerlikaya, burada yaptığı açıklamada, “Maalesef şehit sayımız beş oldu. Toplam yaralı sayımız 22. Bir yaralımız taburcu oldu. İkisi daha taburcu olmak üzere. 19 yaralımızın tedavi süreçleri altı hastanede devam ediyor” dedi.

“Birtakım güvenlik zafiyetlerinin olduğu ortada”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, TÜSAŞ terör saldırısına ilişkin “Birtakım güvenlik zafiyetlerinin de olduğu ortada. Başkente kadar gelip Türkiye’nin en önemli savunma tesisine böyle bir saldırıya cesaret ettiklerine ve buraya kadar geldiklerine göre bir takım güvenlik zafiyetleri var. Daha önceki saldırılarda da benzer durumları yaşamıştık” dedi.

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TERÖRE LANET

Ankara’da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’nin (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerine düzenlenen saldırı tepki çekerken siyasetçiler terörü lanetledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bilkent Şehir Hastanesi’nde TUSAŞ’ta gerçekleştirilen terör eyleminde yaralananları ziyaret etti. Bakan Yerlikaya, burada yaptığı açıklamada, “Maalesef şehit sayımız beş oldu. Toplam yaralı sayımız 22. Bir yaralımız taburcu oldu. İkisi daha taburcu olmak üzere. 19 yaralımızın tedavi süreçleri altı hastanede devam ediyor. İki yaralımızın durumu ağır. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Bunlar belli olunca gerekli bilgileri vereceğiz. Biz başından beri bu eylemin oluş biçimini, oradaki izlemiş olduğumuz görüntüler büyük ihtimalle PKK’nın yaptığıyla ilgili. Değerlendirmemiz bu ama kimlik tespitlerinin belirlenmesi ve diğer delil tespitlerinin netleşmesiyle birlikte tekrardan paylaşacağız. Hain terör örgütünü lanetliyoruz. Terörün bir insanlık suçu olduğunu her fırsatta söylüyoruz. Biz terörün nefesini kesmek, onların en sonuncusunu da etkisiz hale getirmekte kararlı olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum” dedi.

Devlet zafiyet kaldırmaz

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal sosyal medya hesabından “Yine kanlı eller puslu havadan pay kapmak için terör eylemleriyle devreye girdi… TUSAŞ’a düzenlenen terör saldırısını lanetliyorum. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milletiyle birlikte güvenliğimize, birliğimize yönelik her tür saldırının üstesinden gelecek kudrettedir. Saldırıda şehit olan vatandaşlarımıza rahmet, aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza şifalar diliyorum” açıklaması yaptı.

DP İzmir Milletvekili Salih Uzun ise, “Savunma Sanayiimizin yarım asırlık gözbebeği TUSAŞ’a yapılan terör saldırısını kınıyorum. Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza şifa, milletimize başsağlığı diliyorum. Milletimiz, kritik zamanlardaki terör eylemlerinde ne yapılmak istendiğini anlayacak tecrübe ve olgunluktadır. Dünden bugüne olup bitenler bir kez daha gösterdi ki; Devlet zafiyet kaldırmaz” dedi.

Güvenlik zafiyeti mi yaşandı?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Bakan, “Birtakım güvenlik zafiyetlerinin de olduğu ortada. Başkente kadar gelip Türkiye’nin en önemli savunma tesisine böyle bir saldırıya cesaret ettiklerine ve buraya kadar geldiklerine göre bir takım güvenlik zafiyetleri var. Daha önceki saldırılarda da benzer durumları yaşamıştık” dedi.

“Terörle mücadele edilmesi gerektiğini acı bir şekilde burada tekrar yaşayarak görmüş olduk” diyen Bakan, şu ifadeleri kullandı: “Hepimizin başı sağ olsun. Son derece üzgünüz. Geçen sene İçişleri Bakanlığı’na böyle bir saldırı olmuştu. Şimdi yeniden böyle bir şey oldu. Şehitlerimiz var. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Olay yaşandığı andan itibaren Sayın Genel Başkanımız öncülüğünde MYK’mız online toplandı. Arkadaşlar Genel Merkez’de. Milli Savunma Komisyonu’ndan arkadaşlar derhal intikal ettiler.”

Haber Merkezi