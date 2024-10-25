İlaç fiyatlarına da zam

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararla ilaç fiyatlamasında kullanılan Euro kuru güncellendi. İlaç fiyatlandırılmasında kullanılan TL cinsinden Euro değeri, yüzde 23.5 arttırılarak 17 bin 5483 TL’den 21 bin 6721 TL’ye yükseltildi. Bazı ilaçlar haricindeki ürünlerin perakende satış fiyatı belirlenirken uygulanacak depocu ve eczacı kar oranları, depocu karı 328 TL’ye kadar olan kısmı için (328 TL dâhil) yüzde 8, eczacı karı yüzde 28, 328 - 657 TL arasında kalan kısmı için (657 TL dâhil) depocu karı yüzde 6, eczacı karı yüzde 18 ve 657 TL üstünde kalan kısmı için depocu karı yüzde 3, eczacı karı yüzde 13 olacak.

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