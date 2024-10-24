Gazze 70 yıl geriye gitti

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (UNDP) Filistin Halkına Yardım Programı Özel Temsilci Yardımcısı Chitose Noguchi, BM Cenevre Ofisi’nin haftalık basın toplantısında, UNDP’in İsrail saldırılarının “Filistin Devleti Üzerinde Beklenen Sosyo-Ekonomik Etkileri” adlı raporunu açıkladı.

Gazze’de durum dehşet verici

Kuzey Gazze’de katliam kapıda

Noguchi, “İşsizlik hızla artıyor ve 2 kişiden 1’i işsiz. Gazze’de işsizlik yüzde 80’e yaklaşıyor ve yoksulluk katlanarak artıyor. Her 4 kişiden 3’ü yoksulluk içinde yaşıyor. Filistin’de yoksulluğun 2023 sonunda kaydedilen yüzde 38,8’den 2024’te yüzde 74,3’e çıkması öngörülüyor. Yeni yoksullaşan kişi sayısı 2,61 milyon olurken, toplamda 4,1 milyon kişinin bundan etkileneceği tahmin ediliyor.” dedi. Noguchi, “Gazze gelişmişlik bakımından 70 yıl önceye, 1955’ler seviyesine geri döndü.” dedi. Ayrıca rapora göre, Gazze’de savaş, insan sağlığı ve ekosistem için önemli riskler oluşturan 42 milyon ton enkaz yığını oluşturdu.

Gazze’nin kuzeyinde halk ölümü bekliyor

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeyine yeniden başlattığı kara saldırıları sonrası bölgedeki duruma ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Lazzarini, İsrail’in bölgede hayatını kaybedenlerin cenazelerinin kaldırılması ve insani yardımları engellediğini dile getirerek, “Yollarda ve enkaz altında kalan cesetlerden dolayı her yerde ölüm kokusu var.” ifadesini kullandı.

Gazze’nin kuzeyindeki Filistinlilerin terk edilmiş, umutsuz ve yalnız hissettiğini kaydeden Lazzarini, “Gazze’nin kuzeyindeki insanlar, sadece ölümü bekliyor. Her anları ölüm korkusu yaşayarak geçiyor.” dedi.

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AB’nin ahlakî pusulası nerede?

İrlandalı Milletvekili Lynn Boylan: “Hastaları hastane yataklarında diri diri yakmanın AB için kırmızı çizgi olmadığı bir noktaya mı geldik? AB’nin ahlaki pusulası nerede” dedi.

Avrupa Parlamentosu’nda (AP) Lübnan’daki durumla ilgili düzenlenen oturumda birçok milletvekili, Avrupa Birliği’nin (AB), İsrail’in Gazze ve Lübnan’da Birleşmiş Milletler (BM) Geçici Barış Gücü’ne (UNIFIL) yönelik olanlar da dahil tüm uluslararası hukuk ihlallerine ve saldırılarına karşı sessiz kalmasını eleştirdi. AP Genel Kurulunda “Lübnan’da UNIFIL’e saldırılar ve acil ateşkes gerekliliği” başlıklı oturum yapıldı. Oturumda söz alan milletvekilleri AB’nin, İsrail’in UNIFIL’e saldırılarıyla ilgili yalnızca “endişeliyiz” açıklaması yapmakla yetinmesini eleştirdi. Sol gruptan İrlandalı Milletvekili Lynn Boylan da “AB, her gün insan haklarını ihlal eden, BM personelini kasıtlı olarak hedef alan, Gazze’nin kuzeyinde artan bir vahşet kampanyası yürüten bir ülkenin en büyük ticaret ortağı olmaya devam ediyor.” dedi. Boylan, “Hastaları hastane yataklarında diri diri yakmanın AB için kırmızı çizgi olmadığı bir noktaya mı geldik? AB’nin ahlaki pusulası nerede?” sorusunu yöneltti. İrlandalı Milletvekili, “AB, her gün insan haklarını ihlal eden, BM personelini kasıtlı olarak hedef alan, Gazze’nin kuzeyinde artan bir vahşet kampanyası yürüten bir ülkenin en büyük ticaret ortağı olmaya devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Orta Doğu’yu küle çevirme hakkı yok

Egemen Ulusların Avrupası grubundan Alman Milletvekili Tomasz Froelich de “İsrail’in Orta Doğu’yu küle çevirme hakkı yok. Bu artık kendini savunma değil. Bu, yeryüzünde cehennem. Bu, savaş suçu. Bu, İsrail’e silah göndermeyi bırakmak anlamına geliyor.” değerlendirmesini yaptı. “İsrail’e silah göndermek ikiyüzlülüktür.” ifadesini kullanan Froelich, Alman hükümetine yönelik şunları kaydetti: “İtalya anladı, Fransa anladı, Almanya anlamadı. Almanların yüzde 70’i karşı. Lütfen kendi halkınızı dinleyin. Tırmanış değil, Orta Doğu’da iki devletli çözüm ve barış gerekli.”

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Gazze asla yenilmeyecek

Yahudi asıllı Arjantinli ünlü aktör Norman Briski, ülkede düzenlenen Martin Fierro Film Ödülleri gecesindeki konuşmasında, “Gazze asla yenilmeyecek.” ifadesini kullandı. Gecede ödül alan yönetmen ve oyun yazarı Briski, İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze’ye değindi.

Yahudi asıllı Briski, “Gazze, Gazze, Gazze. Gazze asla yenilmeyecek. Beni az ya da çok alkışlamanız önemli değil fakat bunu kanımda hissediyorum. Öldürülen bir halkı savunuyorum. Gazze.” diye konuştu. Gazze ile ilgili sözlerinin “büyük” alkış almasının ardından Arjantin sinemasının problemlerine vurgu yapan Briski, “Söylediklerime dikkat edin, bugün üzerime çok parfüm sıktım, şu anda bizi alkışlayanların yanında, sessizliğe gömülen insanlar da var. Bizler sinemanın endüstrisi değiliz, bilakis kahramanlarıyız.” değerlendirmesinde bulundu.

Haber Merkezi