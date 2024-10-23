Yeni asgari ücret tartışması

Milyonlarca işçiyi ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesinde ‘’hedef enflasyona göre mi yoksa yıl sonu enflasyonuna göre mi artış’’ yapılacağı tartışılıyor.

Asgari ücretin belirlenmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kadir Has Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Erinç Yeldan, ‘’Asgari ücret bir pazarlık ve siyasi politik tartışmalara açık bir konu değil. Asgari ücretin hedeflenen enflasyona göre belirlenmesi, geçmiş enflasyon kayıplarının sineye çekilmesi anlamına gelecektir. Tanıma aykırıdır. Emeğe saygılı bir politika değildir’’ ifadelerini kullanırken, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Timur Han Gür, ‘’ Enflasyonda TÜİK esas alınıyor. Ama TÜİK ne kadar güvenilir? Orası tartışılır. Enflasyonu ölçemiyoruz. Yüksek ve belirsiz. Yıl içerisinde bir kere maaş artışı ile hesaplanan asgari ücretler, planlanmış ülkelerin işini bozuyor. Yüksek ve belirsiz enflasyon ekonomilerinde bir kereden zam hesaplamak yanlış bir şey’’ dedi. Ankara - Anka

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