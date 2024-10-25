Kiralar en az yüzde 50 artabilir

İzmir Emlak Kulübü Başkanı Rıdvan Akgün, üç büyük kentte yaşanan kira artışlarını değerlendirdi. 2025’in ilk yarısında yüzde 50’ye varan artış yaşanabileceğini belirten Akgün, “2025 için Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıklamalarına göre, bir sonraki yaz ayına kadar kira fiyatlarının en az yüzde 50 artabileceğini söyleyebilirim” dedi.

'Kira ödeyemez duruma geldik' İnsanların barınacak yer bulamadığını belirten Akgün, “Son yıllarda millet böyle bir karış toprağım olsun deyip gidiyorlar, kooperatiflerden parsel ayarlıyorlar, içine konteyner koyuyorlar. Karavanda yaşayan insanlar çok fazla olmaya başladı. Bunların hepsi çaresizlik” diye konuştu. İzmir - anka

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