'Sağlıkta Dönüşüm Programı, sağlık sistemimizi çürüttü'

Van - Hakkari Tabip Odası, “yenidoğan çetesi” ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Oda Başkanı Ahmet Koç, şunları söyledi:

“Sağlık hizmetini sıradanlaştıran, niteliğe değil niceliğe önem veren, hastaneleri ticarethane ve hastaları müşteri haline getiren, sağlığı piyasa kurallarına teslim eden Sağlıkta Dönüşüm Programı, sağlık sistemimizi çürütmüştür. Sağlık Bakanlığı’nı halk sağlığına, hekimlik değerlerine ve sağlık çalışanlarına zarar veren, ülke kaynaklarını boşa harcayan ve bu son olayda gördüğümüz gibi insanlık değerlerinin ayaklar altına alınmasına neden olan politikaları biran önce terk etmeye çağırıyoruz” Koç, sözlerine şu şekilde devam etti: “Sağlık alanının en önemli basamağı olan yoğun bakımların ticarileşmemesi anlamına taşımaktadır. Burada 3-5 kişinin yapmış olduğu bir olay şeklinde düşünmemelidir. Bu olay tamamen Türkiye’de uygulanan Sağlıkta Dönüşüm Politikası’nın bir sonucudur. Bu olaya adı karışan doktor ve sağlık çalışanları elbette cezalandırılacaklardır ama üç beş kişinin cezalandırılmasıyla çözülemeyecek sağlık politikasının değişmesi gerekiyor” Van - anka

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