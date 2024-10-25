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25 EKİM 2024 CUMA - YIL: 55

TBMM çocuklara yönelik dijital riskler için toplandı

25 Ekim 2024, Cuma 14:34
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu, dijital mecraların birer bilgi çöplüğüne döndüğünü söyleyerek, “Oyunu kuranlar, kodlayanlar, kurgulayanlar, pazarlayanlar çocuklarımızın zihinlerini ve bedenlerini kontrol eder hale gelmekte.” dedi.

İnternet bağımlılığı uyuşturucu kadar tehlikeli

 

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde oluşturulan Çocuk Hakları Alt Komisyonu, AKP Kocaeli Milletvekili Katırcıoğlu başkanlığında toplandı.

Katırcıoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Dijital Mecralarda Çocuklarımızı Bekleyen Riskler ve Tehditler’ temalı bir rapor hazırlamak adına çalışmalarımıza başlıyoruz” Katırcıoğlu, insanların büyük bir kısmının zamanını sosyal ağlarda geçirdiğini, bu ortamın en kırılgan grubunun çocuklar olduğunu belirtti.

Katırcıoğlu: “Dijital mecralar birer bilgi çöplüğüne döndü ve biz maalesef bu çöplükte temiz bir ürün arıyor hale geldik.” değerlendirmesinde bulundu.

AA

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