İrlandalı Milletvekili Lynn Boylan: “Hastaları hastane yataklarında diri diri yakmanın AB için kırmızı çizgi olmadığı bir noktaya mı geldik? AB’nin ahlaki pusulası nerede” dedi.

Avrupa Parlamentosu’nda (AP) Lübnan’daki durumla ilgili düzenlenen oturumda birçok milletvekili, Avrupa Birliği’nin (AB), İsrail’in Gazze ve Lübnan’da Birleşmiş Milletler (BM) Geçici Barış Gücü’ne (UNIFIL) yönelik olanlar da dahil tüm uluslararası hukuk ihlallerine ve saldırılarına karşı sessiz kalmasını eleştirdi.

AP Genel Kurulunda “Lübnan’da UNIFIL’e saldırılar ve acil ateşkes gerekliliği” başlıklı oturum yapıldı. Oturumda söz alan milletvekilleri AB’nin, İsrail’in UNIFIL’e saldırılarıyla ilgili yalnızca “endişeliyiz” açıklaması yapmakla yetinmesini eleştirdi.

Sol gruptan İrlandalı Milletvekili Lynn Boylan da “AB, her gün insan haklarını ihlal eden, BM personelini kasıtlı olarak hedef alan, Gazze’nin kuzeyinde artan bir vahşet kampanyası yürüten bir ülkenin en büyük ticaret ortağı olmaya devam ediyor.” dedi. Boylan, “Hastaları hastane yataklarında diri diri yakmanın AB için kırmızı çizgi olmadığı bir noktaya mı geldik? AB’nin ahlaki pusulası nerede?” sorusunu yöneltti. İrlandalı Milletvekili, “AB, her gün insan haklarını ihlal eden, BM personelini kasıtlı olarak hedef alan, Gazze’nin kuzeyinde artan bir vahşet kampanyası yürüten bir ülkenin en büyük ticaret ortağı olmaya devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

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Orta Doğu’yu küle çevirme hakkı yok

Egemen Ulusların Avrupası grubundan Alman Milletvekili Tomasz Froelich de “İsrail’in Orta Doğu’yu küle çevirme hakkı yok. Bu artık kendini savunma değil. Bu, yeryüzünde cehennem. Bu, savaş suçu. Bu, İsrail’e silah göndermeyi bırakmak anlamına geliyor.” değerlendirmesini yaptı. “İsrail’e silah göndermek ikiyüzlülüktür.” ifadesini kullanan Froelich, Alman hükümetine yönelik şunları kaydetti: “İtalya anladı, Fransa anladı, Almanya anlamadı. Almanların yüzde 70’i karşı. Lütfen kendi halkınızı dinleyin. Tırmanış değil, Orta Doğu’da iki devletli çözüm ve barış gerekli.”