Yeni Asya Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik: Sağduyu ile hareket etme zamanı

Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik: Yönetim Kurulumuz daha önce bu mevzu ile ilgili etraflıca kamuoyuna ilânat yapmıştı. Tekrar ifade etmek gerekirse, Genel Yayın Yönetmenimiz kendi özelinde başsağlığı mesajı paylaşmış, bu paylaşımı da gazete adına yapmamıştır.

Kamuoyuna açıklama - Bir bardak suda fırtına koparmaya çalışanlar var. Zaman sağduyu ile hareket etmek zamanıdır. Yeni Asya yıllardır adaletin devletin ayrılmaz düsturu olduğuna inanmıştır. Bu kanaatini de devam ettirmektedir. İsnad edilen fiil ne olursa olsun adaletten, sağduyudan hiç kimsenin ayrılmaması gerekir. Gelinen noktada hukukun üstünlüğüne, tarafsızlığına inanmak istiyoruz. Neticenin bu şekilde tecelli edeceğine de inancımız tamdır. - Bu olayın bünyemizde tahribata yol açmasından endişe eden okuyucularımız var. Endişe edilmemesini özellikle tavsiye ediyoruz. Yeni Asya bu tip fırtınaları defalarca yaşamış, hakka, hukuka sağduyuya bağlı olarak şahs-ı manevinin duası ile atlatmasını bilmiştir. Müsterih olun, sürecin takipçisiyiz, dava avukatların takibindedir. Gelişmelerden zamanı geldikçe kamuoyunu bilgilendireceğiz.

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