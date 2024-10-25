Lübnan Gazze olmasın

İngiltere’nin Orta Doğu, Kuzey Afrika, Afganistan ve Pakistan’dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer, Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen “Lübnan halkına ve egemenliğine destek” başlıklı konferansta yaptığı konuşmada, Lübnan’daki durumun her geçen gün daha da kötüye gittiğini söyledi.

“Lübnan’ın başka bir Gazze olmasına izin veremeyiz” diyen Falconer, İngiltere’nin İsrail ve Hizbullah arasında acil ateşkes çağrısında bulunduğunu söyledi. Ülkesinin Lübnan’a gıda, ilaç ve temiz su alanları başta olmak üzere 15 milyon sterlinlik yardım yaptığını hatırlatan Falconer, “Pek çok cömert Britanyalı, Gazze, Lübnan ve daha geniş bölgede acil durum fonlarına bağış yapıyor. Hükümetimiz de bu fonlara 10 milyon sterline kadar bağış yapma sözü verdi”diye konuştu. AA

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