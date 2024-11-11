ABD seçimlerini kazanan Donald Trump, “Allah yalnızca iki cinsiyet yarattı: erkek ve kadın” diyerek LGBT’ye karşı izleyeceği yolu belli etti.

ABD’de tarihi seçimleri geride bıraktı. Anketlerde başa baş giden yarışta, kızışan kampanya döneminin sonunda mutlu sona Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ulaştı.

Trump, ABD’deki seçmenini sevince boğarken bir kesim ise mutsuz. Daha önceki açıklamalarında eşcinselliğe karşı tepkisini dile getiren, çılgın ve kızgın tavırlarıyla tanınan yeni ABD Başkanı Trump, LGBT’leri kızdıracak açıklamalarda bulunmuştu. “Allah yalnızca iki cinsiyet yarattı: erkek ve kadın” diyen Trump’ın, başkanlık döneminde LGBT’ye karşı izleyeceği yol belli oldu.

Trump LGBT ile savaşacak

Ensonhaber’de yer alan habere göre Trump’ın politikası şu şekilde olacak: “Çocuklara uygunsuz cinsel materyaller ve transseksüelliği öğreten tüm okullara verilen federal fonları kesecek, Kongre’den ABD hükümeti tarafından tanınan tek cinsiyetlerin erkek ve kadın olduğunu belirleyen bir yasa tasarısını geçirmesini isteyecek, Çocuklara ‘Yanlış bedende hapsolmuş olabileceklerini’ tavsiye eden yetkililer ağır sonuçlarla yüzleşecek, Her federal kuruma, cinsiyet değişikliğini teşvik eden tüm programları durdurmalarını talimat veren başkanlık kararnamesi imzalayacak, Anne ve babaların rollerini, ailenin değerlerini ve erkekler ile kadınlar arasındaki farkları olumlu eğitimlerle anlatılacak, Tüm eyaletlerde reşit olmayanlara yönelik cinsiyet değiştirme ameliyatlarını yasaklanacak, Büyük ilaç şirketlerinin ve büyük hastane ağlarının, cinsiyet değişikliğinin uzun vadeli yan etkilerini gizleyerek bu sektörden zenginleşmek amacıyla hastalar üzerinden sağladığı kazançların araştırılmasını sağlanacak.”

Haber Merkezi