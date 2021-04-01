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1 NİSAN 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Almanya'da 24 bin 300 Kovid-19 vakası daha

01 Nisan 2021, Perşembe 13:54
Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 24 bin 300 yeni vaka kaydedildi.

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 201 kişinin Kovid-19 nedeniyle ölmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 76 bin 543’e yükseldi.

Ülkedeki virüs tespit edilen kişi sayısı 24 bin 300 artarak 2 milyon 833 bin 173’e ulaştı.

Almanya'da üçüncü Kovid-19 dalgasında günlük yeni vaka sayısı artmaya devam ediyor.

Ülkede 18 Mart’ta 17 bin 504 olarak açıklanan yeni vaka sayısı 25 Mart’ta 22 bin 657 olarak kayda geçmişti.

Dün 132,3 olan haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı, bugün 134,2'e yükseldi. 18 Mart'ta son 7 günde 100 bin kişide görülen vaka sayısı 90, 25 Mart'ta da 113 olarak belirlenmişti.

Bu arada, RKI’nın açıkladığı raporda, ülkede geçen hafta incelenen 48 bin 451 pozitif Kovid-19 testinin yüzde 88’inde mutasyona uğramış B117 türünün tespit edildiği belirtildi.

Almanya’da devam eden aşı kampanyasında da 9 milyon 620 bin 262 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 4 milyon 152 bin 394 kişiye de ikinci dozu yapıldı ve böylelikle ülkede 27 Aralık 2020'den bu yana 13 milyon 772 bin 656 doz aşı uygulandı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile eyalet başbakanları 22 Mart'ta gerçekleştirdikleri toplantıda, özellikle Kovid-19'un mutasyona uğramış türlerinin ülkedeki yeni vaka sayılarının artışına sebep olduğu gerekçesiyle 28 Mart'ta kadar geçerli olan tedbirlerin süresi 18 Nisan'a kadar uzatılmıştı.

AA

Etiketler: Almanya, Kovid-19
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