New York Belediye Başkanı Mamdani: Netanyahu bir savaş suçlusu

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York’a gelmesi halinde gözaltına alınıp alınamayacağı konusunda hukuki değerlendirmelerini sürdürdüğünü açıkladı.

The New York Times’ın The Interview programına konuşan Mamdani, Netanyahu’yu “Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından suçlanan bir savaş suçlusu” olarak nitelendirerek “Başbakan Netanyahu’nun Lahey’de olması gerektiğine inanıyorum” dedi. Mamdani, Netanyahu’nun gözaltına alınması konusunda ise hukuki yetkilerinin net olmadığını belirtti. New York Polis Teşkilatı’nın bağlı olduğu belediye yönetiminin başındaki isim olan Mamdani, yabancı bir devlet liderinin gözaltına alınması talimatını verme yetkisine sahip olup olmadığının Belediye Hukuk Dairesi ile yürütülen “aktif görüşmelerin” konusu olduğunu söyledi. Haber Merkezi

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