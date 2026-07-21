Kıbrıs Türkiye'nin milli meselesidir

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 52. yıl dönümünde mesaj yayınladı.

Uysal, “Türkiye’nin uluslararası hukuktan doğan garantörlük hakkını kullanarak, Milletinin ferdinin hukukunu korumak düsturuna sahip devlet anlayışıyla gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekâtı, sadece bir askerî operasyon değil; barışın tesisi, insan hayatının korunması ve Türk Milletinin geleceğinin yalnız Kıbrıs’ta değil tüm bölgede güvence altına alınması adına atılmış tarihi bir adımdır” dedi.

Uysal, dönemin Başbakanı Bülent Ecevit’i, TSK’nın modernizasyonuna katkı sağlayan Merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’i, kahraman Mehmetçiği ve Kıbrıs Türk Mücahidini saygıyla andıklarını söyleyerek, “Aziz Şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Kıbrıs Türkü’nün haklı davası, Türkiye Cumhuriyeti’nin milli meselesidir. Adada adil, kalıcı ve iki tarafın eşitliğine dayalı bir barışın tesisi en büyük temennimizdir” ifadelerini kullandı.

Ankara - Mehmet Kara

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