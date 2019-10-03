Almanya'daki camiler kapılarını gayrimüslimlere açtı

Almanya Müslümanları Koordinasyon Kurulunca her yıl geleneksel olarak organize edilen "Açık Cami Günü" etkinlikleri kapsamında, ülkedeki camiler gayrimüslim komşularına kapılarını açtı.

Almanya'da altı İslami teşkilatı bünyesinde bulunduran Almanya Müslümanları Koordinasyon Kurulunca (KRM) her yıl geleneksel olarak organize edilen "Açık Cami Günü" etkinlikleri kapsamında, ülkedeki camiler gayrimüslim komşularına kapılarını açtı. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) camilerinde, iki Almanya'nın birleşme günü 3 Ekim'de gerçekleştirilen etkinliklerin bu yılki teması, "Vatanı vatan yapan insandır" oldu. Köln kentindeki DİTİB Genel Merkezi bünyesinde bulunan Köln Merkez Camisi'ne gelen ziyaretçiler, gruplar halinde gezdirildi, onlara İslamiyet ve camiler hakkında bilgi verildi. Modern mimarisiyle dikkati çeken camiyi ziyaret eden Almanlar, cami mimarisi ve süslemelerine hayranlıklarını gizleyemedi. AA

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