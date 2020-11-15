"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 KASIM 2020 PAZAR - YIL: 51

Almanya'daki doktorlar: Sınıra dayandık

15 Kasım 2020, Pazar 15:50
Almanya’daki doktorlar, yeni tip koronavirüsten dolayı hastanelerin kapasitenin sınıra gelmemesi için acil olmayan ameliyatların ertelenmesini istedi.

Almanya Tabipler Birliği ile çeşitli yoğun bakım ve acil durum derneklerinden yapılan ortak açıklamada, artan vakalardan dolayı hastanelerdeki personelin üzerinde büyük bir yük oluştuğu ifade edildi.

Açıklamada, Kovid-19 vakalarının yüksek seviyede olduğu bölgelerdeki hastanelerde "sınıra dayandık" seslerinin yankılandığı belirtildi.

Hastanelerde acil olmayan ameliyatların ertelenmesine ilişkin düzenleme çıkarılması yönünde hükümete çağrıda bulunulan açıklamada, buradaki sağlık personelinin kısa sürede ağır hastalar için görevlendirilebileceği ifade edildi.

Açıklamada, personel desteği olmadan birçok hastanedeki yoğun bakım bölümünün kapasitenin sınırına gelebileceği kaydedildi.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn da Kovid-19’a yakalanan sağlık personelinin sayısının artabileceğine dikkati çekerek, personel eksikliğinden hastanelerde kapasitenin sınırına gelebileceği uyarısında bulunmuştu.​​​​​​​

Öte yandan Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsünce yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 16 bin 947 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu ve toplam vaka sayısı 790 bin 503’e yükseldi.

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 107 artarak 12 bin 485’e çıktı.

AA

Okunma Sayısı: 387
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Macron protestoları devam ediyor

    Üsküdar'daki tarihi Vaniköy Camisi kullanılamaz hale geldi

    Filistin hala işgal altında...

    Almanya'daki doktorlar: Sınıra dayandık

    Azerbaycan'dan Ermenistan'a 10 gün ek süre

    Türkiye Grand Prix'sini Lewis Hamilton kazandı

    Hindistan, Çin, Güney Kore ve Latin Amerika'da son durum?

    Türkiye, Rusya karşısında

    4 ilde sıcaklıklar gece sıfırın altına düştü

    Bosna Hersek sandık başında

    EKPSS sona erdi

    Dünya genelindeki vaka sayısı 54 milyonu geçti

    4922 kişiye 'koronavirüs' cezası

    KKTC'nin kuruluşunun üzerinden 37 yıl geçti

    İktidarın söyleyecek sözü kalmadı

    'Reformlar sözde kalıyor'

    'Kriz çıkarıp “acı reçeteye hazır ol” diyemezsiniz'

    'Tehdit İslam değil, teröristler'

    Almanya'da Kovid-19 protestosu

    Kavala'nın avukatları: AİHM kararlarına uyulsun

    En Çok Okunanlar

    Mehmet KARA

    “At izinin it izine karıştığı...”
    Faruk ÇAKIR

    Çok geç kalmadınız mı?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Ömer Yavuzyiğitoğlu vefat etti
    Adnan NACİR

    İstifa-“Af isti...”
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ali Kanıbir ve Ahmet Uzsoy
    Ahmet BATTAL

    ABD Adalet Bakanına
    Genel

    İktidarın söyleyecek sözü kalmadı
    Feyzullah ERGÜN

    Dr. Victor Pauchet’den sağlıklı hayat prensipleri (2)
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Avrupa’da cemaatlerin erozyonu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.