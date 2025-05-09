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9 MAYIS 2025 CUMA - YIL: 56

Meyve sebze fiyatları daha da yükselecek

09 Mayıs 2025, Cuma 07:45
Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Başkanı Baki Remzi Suiçmez, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın geçen ay yaşanan ziraî don olaylarının hasar tespit çalışmalarını hâlâ açıklamadığına dikkat çekti.

Gıda enflasyonunda dünya liderliği Türkiye’nin

 

Suiçmez, “Yüzde 100’e varan hasarda eğer bu yıl çiftçinin cebine hiçbir gelir girmeyecekse ve yaptığı harcamaların karşılığını bile alamıyorsa bu önümüzdeki yılda hepimizin tüketmesi gereken sebze ve meyveler için çok ciddî sorunlara yol açacaktır. Meyve fiyatları zaten yüksekti, bu sene gıda arz açığı nedeniyle daha da yüksek olacak. İhracat kalemlerimizde düşüş olacak” dedi.

Ankara - Anka

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