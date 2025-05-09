Meyve sebze fiyatları daha da yükselecek

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Başkanı Baki Remzi Suiçmez, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın geçen ay yaşanan ziraî don olaylarının hasar tespit çalışmalarını hâlâ açıklamadığına dikkat çekti.

Gıda enflasyonunda dünya liderliği Türkiye’nin Suiçmez, “Yüzde 100’e varan hasarda eğer bu yıl çiftçinin cebine hiçbir gelir girmeyecekse ve yaptığı harcamaların karşılığını bile alamıyorsa bu önümüzdeki yılda hepimizin tüketmesi gereken sebze ve meyveler için çok ciddî sorunlara yol açacaktır. Meyve fiyatları zaten yüksekti, bu sene gıda arz açığı nedeniyle daha da yüksek olacak. İhracat kalemlerimizde düşüş olacak” dedi. Ankara - Anka Enflasyon hâlâ çok yüksek

Enflasyon rakamları yine farklı

İTO açıkladı: Enflasyon 47,2

Okunma Sayısı: 350

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.