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22 KASIM 2019 CUMA - YIL: 50

Almanya imam yetiştirecek

22 Kasım 2019, Cuma 22:52
Almanya imam eğitimi için İslÂmÎ derneklerle işbirliği içerisinde bir pilot proje başlatıyor. Osnabrück’te başlayan pilot proje kapsamında bir “İslÂm koleji” kurulacak.

Almanya imamların eğitimi için Osnabrück’te İslâmî derneklerle işbirliği içerisinde bir pilot proje başlatıyor. Neue Osnabrücker Zeitung’un haberine göre şehirde Osnabrück Üniversitesi’nin de desteğiyle bir “İslâm koleji” kurulacak.

Federal İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili gazeteye yaptığı açıklamada üniversite ve derneklerle yakın iletişim içinde olunduğunu ifade etti. Neue Osnabrücker Zeitung’un elde ettiği verilere göre hükümet 2020 yılı bütçesinde de ilk kez bu konuya kaynak ayırmayı planlıyor. “İslâmî cemaatlerin dinî personelinin eğitimi için model proje” başlıklı kalem için ayrılan miktar 400 bin euro. Projeyi üstlenecek olan derneğe İslâmî dernekler ve kişiler üye olacak. Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi de o derneklerden biri. Konsey Başkanı Aiman Mazyek gazeteye yaptığı açıklamada “İmamların Almanya’da yetiştirilmesi bizim her zaman arzumuzdu” diye konuştu. Mazyek ilahiyat merkezlerinin de projeye dahil olması ve din ile devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen anayasa hukukuna titiz bir biçimde uyulmasının sağlanması gerektiğini kaydetti. Eğitimi verecek kişinin Almanya’da rahip ve haham eğitimlerini inceleyerek bilgi edinebileceğini söyleyen Mazyek Osnabrück’te yürüyecek olan projenin başka yerlerde de model alınmasını arzu ettiklerini söyledi.

‘İmamları eğitmek devletin vazifesi değil’

Aşağı Saksonya eyaletindeki iki büyük İslâmî dernekten biri olan Diyanet İşleri Türk İslâm Birliği (DİTİB) projeye eleştirel yaklaşıyor. DİTİB Aşağı Saksonya ve Bremen Eyalet Birliği Başkanı Dr. Ali İhsan Ünlü, “İmamları eğitmek devletin değil dinî cemaatlerin vazifesidir” dedi. Almanya’da DİTİB sık sık Ankara’nın etkisi altında olduğu eleştirilerine maruz kalıyor. DİTİB’in Almanya’da bine yakın camisi bulunuyor. Bu camilerde yaklaşık bin imam görev yapıyor. Din görevlilerinin büyük kısmı Türkiye’den atanıyor ve ortalama dört yıl görev yaptıktan sonra Türkiye’ye dönüyor. DİTİB bünyesinde görev yapan imamların tamamının maaşlarını ise Türkiye ödüyor.

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