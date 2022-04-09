Arap Camiinde Risale-i Nur hediye ettik

Ramazan ayını Almanya’da geçiren Şanlıurfa Temsilcimiz Said Yetim Hesse’deki Arap camiinde imam ve cemaate Risale-i Nur hediye ettiklerini anlattı.

Yetim, “Cuma namazımızı Almanya Hesse’de Arap kardeşlerimizin mescidinde kıldık. Risale-i Nur’dan Haşir, Münacat, Münazarat, 23. Söz ve 5. Şua Arapça risalelerinden gençlere hediye ettik. Ayrıca bir takımını mescidin imamı Taha’ya takdim ettik. Memnuniyetini belirterek, Üstad Said Nursî’yi daha önce tanıdığını ifade etti ve büyük bir âlim olduğunu söyledi.

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