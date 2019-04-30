Asırlık camiyi binlerce kişi onardı

Mali’nin Djenne şehrinde UNESCO tarafından koruma altına alınan ve yağmurda hasar gören Djenne Ulu Camii binlerce kişi tarafından onarıldı.

Mali’nin merkezindeki Djenne şehrinde UNESCO korumasındaki asırlık camiyi yağmur sezonunda zarar görmesini önlemek için yapılan sıvama ve onarma çalışmasına binlerce kişi katıldı.

Yerel basındaki haberlere göre, dünyanın en büyük toprak yapılarından bir olan ve 1907 yılında inşa edilen Djenne Ulu Camii, yağmur sezonu öncesi her yıl olduğu gibi bu yıl da yeniden onarıldı ve sıvandı.

UNESCO korumasındaki Djenne şehrinde binlerce kişi, kum, su, karite yağı, pirinç kepeği ve baobab tozundan yaptıkları çamurla sıvayarak caminin dış duvarlarını onardı. Her yaştan Djenne sakininin katıldığı, güneşin doğuşundan önce başlayan çalışma, sabah saat 9’dan önce sona erdi.

Yaklaşık 30 bin nüfusu bulunan Djenne şehri, topraktan yapılmış Ulu Cami ve geleneksel evleriyle 1988’den bu yana UNESCO’nun Dünya Mirası listesinde yer alıyor. İlk defa 13. yüzyılda inşa edilen Djenne Ulu Camii, sonrasında 2 defa yıkılıp yeniden inşa edilerek 1907’de bugünkü halini aldı. UNESCO, bölgedeki terör saldırıları dolayısıyla şehri 2016’da tehlikede olan yerler listesine almıştı.