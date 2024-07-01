“Ateşkes” derken de saldırıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nde sivilleri hedef alan saldırılarına devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden’ın açıkladığı 3 aşamalı ateşkes teklifini de desteklediklerini savundu.

The Times of Israel gazetesinde yer alan habere göre, Netanyahu haftalık kabine toplantısı öncesi İsrail’in Gazze’deki saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu. İsrail’in Gazze’de ateşkes teklifini desteklediğini ileri süren Netanyahu, “esirlerin serbest bırakılmasının önündeki tek engelin Hamas olduğunu” iddia etti. Netanyahu, Gazze’de büyük bir yıkıma yol açan saldırıların “hedeflerine ulaşana kadar” sonlandırılmayacağını belirtti. İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail’in Kanal 14 televizyonuna 23 Haziran’da verdiği röportajda, Gazze’deki saldırıları tamamen durdurmayacaklarına işaret ederek, “Kısmi bir anlaşma yapmaya hazırım” demişti. AA

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