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26 EKİM 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

'Ateşkes isteyip Ermenistan'a silah gönderenlerin listesi bende var'

26 Ekim 2020, Pazartesi 12:25
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal etmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Ermenistan, ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor

 

Aliyev, yaptığı açıklamada, "Biz esirlerin, cenazelerin değiştirilmesi için ateşkese razı olduk. Ermenistan birkaç dakika geçtikten sonra ateşkesi bozdu." dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Ateşkes isteyenler Ermenistan'a silahlar gönderiyor. Listesi bende var. Ateşkesi isteyen niye silah gönderir." ifadelerini kullandı.

Aliyev, "Ermenistan destekçileri size diyorum. Kurtarmak istiyorsanız Ermenistan devletini söyleyin ki çıksın topraklarımızdan. Bir sözünüzle çıkar." diye konuştu.

"Soruyorum, nereden geliyor bunların parası?"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Ermenistan'ın 252 tankı imha edildi, 53 tankı ele geçirildi. 6 adet S-300 sistemi imha edildi. Soruyorum, nereden geliyor bunların parası?" ifadesini kullandı.

Aliyev 17 köyün daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını duyurdu.

AA

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  • Ediz Sağlam

    26.10.2020 14:53:24

    Türkiye'nin kardeş Azerbaycan'ın yanında yer alması ve ona tam destek vermesi çok olumlu bir yaklaşım. Bu desteğin her alanda sürmesini temenni ediyoruz. Yaşasın Türkiye ve Azerbaycan halkları.

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