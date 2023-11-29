Ateşkesi uzatma pazarlıkları

Hamas ile İsrail arasında dört günlüğüne sağlanan ve sonrasında iki gün daha uzatılan ateşkesin sürmesi için görüşmeler sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) İsrail, Katar ve Mısır’la ateşkesin yeniden uzatılması konusunda iş birliği içinde olunduğunu duyurdu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD’nin ateşkesin uzamasından yana olduğunu, iki günü aşan, daha uzun soluklu ateşkes sağlanması gerektiğini söyleyerek, “Siz de biliyorsunuz ki biz bundan yanayız ve bunun için çalışmaya devam edeceğiz” dedi. ABD yönetimi bütün rehinelerin serbest bırakılmasını istiyor. Alman haber ajansı, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ve İsrail dış istihbarat servisi Mossad’ın Başkanı David Barnea’nın dün ateşkesin uzatılması için Katar Başbakanı Muhammed bin Abdulrahman Al Sani ile görüşmek üzere Doha’ya gittiğini duyurdu. Katar, Hamas ile İsrail arasında ateşkesin sağlanması için arabulucuk yapan ülkelerin başında geliyor. Hamas’ın üst düzey yöneticileri Katar’da yaşıyor. DW Türkçe’nin haberine göre Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid El Ensari, dün Doha’da yaptığı basın toplantısında, ateşkesin sürmesi için çabalarının sürdüğünü belirtti. Haber Merkezi

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