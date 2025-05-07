"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 MAYIS 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Cezaevleri ıslahevi olmalı

07 Mayıs 2025, Çarşamba 02:10
SON GÜNLERDE ARTAN SALDIRI, TACİZ, KADINA ŞİDDET GİBİ OLAYLARIN ODAĞINDA DAHA ÖNCE HAPİS YATIP ÇIKMIŞ KİŞİLERİN YER ALMASI TOPLUMU ENDİŞELENDİRİYOR.

TAHLİYE SONRASI SUÇ İŞLİYORLAR

Adalet Bakanlığı verileri, Türkiye’de cezaevinden çıkanların yüzde 45’inin yeniden suç işlediğini ortaya koydu. Cezaevinden çıkanların yüzde 45’i yeniden suç işliyor. Dünya ortalaması da yine yüzde 40-45 civarında. Türkiye’de güncel rakamlara göre cezaevinde 400 binden fazla tutuklu ve hükümlü bulunuyor. 600 bin hükümlü ise denetimli serbestlik kapsamında, kalan cezasını dışarda tamamlıyor.

MAHPUSLAR NURLARA İLÂÇ GİBİ MUHTAÇ

Bediüzzaman Hazretleri cezaevlerinin iman Kur'ân hakikatleri anlatılarak ıslahhane olacağını ifade eder ve şöyle der: İnşaallah, bir zaman hapishaneleri tam bir ıslahhane yapmak için, bahtiyar müdürler ve memurlar, o Nurları mahpuslara ekmek ve ilâç gibi tevzi edecekler.

Risale-i Nur’daki hakikî teselliye mahpuslar çok muhtaçtırlar. Hususan, gençlik darbesini yiyip taze ve şirin ömrünü hapiste geçirenlerin, Nurlara ekmek kadar ihtiyaçları var.

***

Cezaevleri ıslah etmiyor

İstatistikî veriler cezaevinden çıkan yüzde 45’in yeniden suç işlediğini ortaya koydu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik saldırının ardından saldırganın suç geçmişi ve şartlı tahliye ile serbest bırakılması, gözleri Türkiye’deki infaz rejimine çevirdi.

Türkiye gazetesinde Adalet Bakanlığı verileri üzerinden hazırlanan habere göre, Türkiye’de cezaevinden çıkanların yüzde 45’i yeniden suç işliyor. Dünya ortalaması da yine yüzde 40-45 civarında. Türkiye’de güncel rakamlara göre cezaevinde 400 binden fazla tutuklu ve hükümlü bulunuyor. 600 bin hükümlü ise denetimli serbestlik kapsamında kalan cezasını dışarda infaz ediyor. Böylece Türkiye’de şu anda bir milyondan fazla kişi infaz sistemi içinde bulunuyor.

Korkunç bir rakam

Adalet Bakanlığı kaynakları, “Bir suç işledikten sonra suç işlemek daha da kolaylaşır. Bu eşik psikolojik bir eşik. Bu sayı Türkiye’de de yaklaşık yüzde 45 civarında. Korkunç bir rakam. Bu nedenle infaz rejiminin bütün sistemleri ile yeniden ele alınması gerekir. Bu sadece Adalet Bakanlığının tek başına yapabileceği bir iş değil. Ailenin, toplumun ve devletin hep beraber bu olaya el atması lazım” dedi.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 209
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump ‘papaz’ı hatırlattı Erdoğan davet etti

    20 yılda çiftçi borçları 187 kat arttı

    Enflasyon hâlâ çok yüksek

    İsrail vahşette ısrarlı

    Gazze’de enkaz içinde ders...

    TMSF’nin 770 şirketi var

    Avrupa’da kızamık vakaları 2024’te on kat arttı

    Cezaevleri ıslahevi olmalı

    Minguzzi cinayeti soruşturmasında iki çocuk şüpheli gözaltına alındı

    Barcelona'yı eleyen Inter, Şampiyonlar Ligi'nde adını finale yazdırdı

    Orman yangınlarında riskli döneme girdik

    Hindistan, Pakistan'a karşı askeri operasyon başlattı

    Cezaevleri ıslah etmiyor

    Gazze’de yağmacılık artıyor

    Filistin’de birlik için ilk adım

    Guterres: İsrail'in Gazze saldırılarını genişletme planı alarm verici!

    Ticaret Bakanlığı 4 ayda 1 milyar lira ceza uyguladı

    TCMB, yüksek faizle devam edecek

    Provokasyona ortak tepki

    En Çok Okunanlar

    Ahmet DURSUN

    Sırrı Abi’nin Bediüzzaman’ı ve Kürt Sorunu
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    TCK 163’ten bugüne
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şükrü BULUT

    CHP ile kimler oynuyor?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Türk Birliği mi, İslâm Birliği mi?
    Mesut FIRAT

    Modern çağın sessiz hastalığı
    İbrahim Aktaşcı

    Sen kıtlıktan çıkarsın amma kıtlık senden?
    Risale-i Nur'dan

    Baharda yeryüzü bir mahşer
    Cevher İLHAN

    “Telef” ve tahrik siyasetiyle…
    Rafet Özcan

    Yapay zekâ, fıtrî zekânın yerini alabilir mi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.