Avrupa Birliği: İsrail'in yerleşim işgali rekor seviyede

Avrupa Birliği’nin Filistin Topraklarındaki Delegasyonu tarafından yayınlanan bir rapora göre, 2023 yılı, 1990’larda Oslo Anlaşmalarının imzalanmasından bu yana işgal altındaki Batı Şeria’daki İsrail yerleşimlerinin rekor düzeyde genişlemesine sahne oldu.

Şarku’l Avsat’ın AFP’den aktardığına göre misyon X platformunda bir gönderisinde, “son gelişmeler nedeniyle 2024 yılında durumun daha da kötüleşeceği” öngörüsünde bulundu. Rapora göre, İsrail makamları 1967’den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria’da 12,349 konutun inşası için ruhsat verdi. Bu sayı, 1993 yılında Oslo Anlaşmalarının imzalanmasından bu yana ulaşılamayan rekor bir sayıdır. İsrail’in 1967’de ilhak ettiği Doğu Kudüs’te ise 18.333 konuta izin verildi. AB’ye göre, 2023 yılında Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te toplam 30,682 yerleşim birimi inşaatı için onay verildi; bu sayı 2012’den bu yana tek bir yılda verilen en yüksek izin sayısı. Haber Merkezi

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