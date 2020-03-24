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25 MART 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Avrupa’da 26 Türk vefat etti

24 Mart 2020, Salı 23:40
Avrupa'da salgın nedeniyle vefat eden Türklerden 6'sı Hollanda'da, 12'si Fransa'da, 3'ü Belçika'da, 3'ü Almanya'da, 1'i İngiltere'de, 1'i de Avusturya'da ikamet ediyordu.

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve çok sayıda ülkeye yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, Avrupa'da bugüne kadar toplam 26 Türk vatandaşı da vefat etti.

Güncel verilere göre, koronavirüs nedeniyle hayatın durma noktasına geldiği Avrupa'da, 11 bine yakın kişi vefat etti.

Türklerin yoğunlukla yaşadığı Almanya, Hollanda, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerin yanı sıra Avusturya ve Belçika'da da virüs kaynaklı ölümler yaşandı.

Avusturya’da 28 yaşında en genç ölüm

Avusturya’nın Linz kentinde, yaklaşık 14 yıldır böbrek ve şeker hastalıkları nedeniyle tedavi gören 28 yaşındaki Y.A, geçen pazar günü virüs nedeniyle vefat etti.

En yüksek can kaybı Fransa'da

Fransa’da 5-24 Mart tarihlerinde koronavirüs nedeniyle 60 yaş üstünde 11 Türk vatandaşı vefat etti. Bu kişilerin, Paris ve Strazburg bölgelerinde ikamet ettikleri belirtildi.

Daha önce de Kovid-19’dan 64 yaşındaki bir Türk vatandaşının ölmesiyle Fransa’da vefat eden toplam vatandaş sayısı 12 oldu.

Almanya’da 3 kişi vefat etti

Almanya'da Kovid-19 nedeniyle 3 Türk vefat etti. Yerel makamlardan alınan bilgiye göre Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde yaşayan 81 yaşındaki F.A, 80 yaşındaki R.Y. ve 81 yaşındaki M.P. koronavirüs nedeniyle vefat etti.

Hollanda 6 Türk vefat etti

Virüsün Hollanda’da görüldüğü 27 Şubat’tan bu yana 6 Türk öldü.

Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, yaptığı açıklamada, 66 yaşındaki N.Y, 82 yaşındaki S.A. ve 71 yaşındaki Ş.Ş.Ş’nin virüs nedeniyle öldüğünü ve definlerin bu ülkede yapılacağını söyledi.

Dişli ayrıca, Kovid-19 nedeniyle vefat eden 70 yaşındaki A.K, 80 yaşındaki H.Ç. ve 69 yaşındaki Y.H’nin cenazelerinin de Türkiye’ye gönderileceği bilgisini paylaştı.

Belçika’da 3 Türk vefat etti

Belçika’da Türk kökenli 3 kişi Kovid-19 nedeniyle vefat etti.

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Belçika Bölge Başkanı Basir Hamarat, Flaman bölgesindeki Heusden-Zolder ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki Erzincanlı bir vatandaşın hastanede Kovid-19'dan vefat ettiğini açıkladı.

Öte yandan, Belçika’nın Genk şehrinde yaşayan 74 yaşındaki İ. O’nun da Kovid-19 nedeniyle vefat ettiği öğrenildi.

Belçika'da ikamet eden ve ismi açıklanmayan bir Türk vatandaşının daha virüs nedeniyle vefat ettiği bildirildi.

İngiltere

İngiltere'nin başkenti Londra’da yaşayan H.E, koronavirüs nedeniyle geçen hafta vefat etti. 55 yaşındaki H.E’nin astım hastası olduğu belirtildi.

AA

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