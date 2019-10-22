"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 EKİM 2019 SALI - YIL: 50

Avrupa’da Müslümanlara en sıcak bakanlar

22 Ekim 2019, Salı
15 Avrupa ülkesinde Müslümanlara karşı açıklık ile ilgili yürütülen araştırmanın sonuçlarına göre Müslümanlara en sıcak bakan ülke Hollanda oldu.

15 Avrupa ülkesinde Müslümanlara karşı açıklık ile ilgili yürütülen araştırmanın sonuçlarına göre Müslümanları “aile üyesi” olarak en çok kabul eden ülke Hollanda oldu. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli düşünce kuruluşu Pew Research Center, 15 Avrupa ülkesinde yaşayan gayrimüslimlere Müslümanları “komşu” ve “aile üyesi” olarak kabul edip etmeyeceklerine yönelik sorular yöneltti.

tr.euronews’teki haberde, araştırmaya göre Batı Avrupa’nın 15 ülkesindeki insanların büyük çoğunluğu (yüzde 83) Müslümanları komşuları olarak kabul edebileceklerini söyledi. Bu ülkeler arasında Müslümanları komşu olarak en çok kabul edenlerin yaşadığı ülke yüzde 96’lık bir oranla Hollanda olurken, İtalya yüzde 65 ile son sırada yer aldı.

AİLE BİREYİ OLARAK KABUL ETMEK

Öte yandan anket sonuçlarına göre Avrupalılar, Müslümanları “aile bireyi” olarak kabul etmede komşuluğa göre daha isteksiz. Müslüman olmayan ve bu 15 Avrupa ülkesinde yaşayanlardan yüzde 66’sı Müslümanları aile bireyi olarak kabul edebileceklerini söyledi. Hollandalıların yüzde 88’i aileye kabul edebilecekleri cevabı vererek Müslümanlara bu konuda da en açık ülke oldu. Müslümanları aile bireyi olarak en az kabul eden ülke yüzde 43’lük evet cevabı ile yine İtalya oldu.

Aynı araştırma 15 Avrupa ülkesi dışında Amerika Birleşik Devletleri’nde de yürütüldü. ABD’lilerin yüzde 89’u Müslümanları komşu, yüzde 79’u ise aile üyesi olarak kabul edebileceklerini söyledi.

CEVAPSIZ SORU

Araştırmacılardan Neha Sahgal, Danimarka basınına verdiği demeçte, “İnsanların bireysel olarak Müslümanları kabul edip de İslam’a karşı niçin daha eleştirel olduğu sorusuna kesin bir cevap veremiyoruz. Ancak insanlarda dini inançları eleştirirken kolayca kabul edebilecekleri insanları ayrı tutma eğilimi olduğunu görüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Okunma Sayısı: 164
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Temiz Toplum Derneği Başkanı Ay: Şans oyunları gençleri zehirliyor

    Almanya'dan Suriye'de 'uluslararası güvenli bölge' açıklaması

    Avrupa’da Müslümanlara en sıcak bakanlar

    Avustralya’da gazeteler sayfa kararttı

    Millete hakaret bağışlanamaz

    İmar barışından 23.5 milyar lira gelir

    Vergide hedef yüzde 30 artış

    Trump'tan Suriye sınırındaki gelişmelere ilişkin yeni açıklamalar

    Diktatör anıt mezardan taşınıyor

    Çocuğun kişiliği demokrasiyle gelişir

    Gözler Soçi’deki kritik zirveye çevrildi

    Rasulayn'daki terör izleri ortaya çıktı

    Sayın bakan bu işi düzeltin

    BİST Genel Müdürlüğü'ne Hakan Atilla getirildi

    "Bu bir ateşkes değildir''

    Şehitlerimizi dualarla ebediyete uğurladık

    Emine Bulut cinayeti davasında karar açıklandı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki il içi atamalar belli oldu

    'Geri çekilmezlerse operasyon tekrar başlayacak'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bakanlık daha neyi bekliyor?
    Şükrü BULUT

    Kürtler Bediüzzaman’ı dinlemeli
    Ahmet BATTAL

    Liderimizden iyi mi bilecen!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    İspanya ve diktatör Franco’nun âkıbeti
    Cevher İLHAN

    “Hakaret”e cevap geçiştirilip ertelendi
    Faruk ÇAKIR

    Depreme kim hazır?
    Süleyman KÖSMENE

    Çocuklar büyük adam gibidirler
    Genel

    Almanya'dan Suriye'de 'uluslararası güvenli bölge' açıklaması
    Muzaffer KARAHİSAR

    Kaybolup gidenler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.