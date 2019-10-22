Avrupa’da Müslümanlara en sıcak bakanlar

15 Avrupa ülkesinde Müslümanlara karşı açıklık ile ilgili yürütülen araştırmanın sonuçlarına göre Müslümanlara en sıcak bakan ülke Hollanda oldu.

15 Avrupa ülkesinde Müslümanlara karşı açıklık ile ilgili yürütülen araştırmanın sonuçlarına göre Müslümanları “aile üyesi” olarak en çok kabul eden ülke Hollanda oldu. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli düşünce kuruluşu Pew Research Center, 15 Avrupa ülkesinde yaşayan gayrimüslimlere Müslümanları “komşu” ve “aile üyesi” olarak kabul edip etmeyeceklerine yönelik sorular yöneltti.

tr.euronews’teki haberde, araştırmaya göre Batı Avrupa’nın 15 ülkesindeki insanların büyük çoğunluğu (yüzde 83) Müslümanları komşuları olarak kabul edebileceklerini söyledi. Bu ülkeler arasında Müslümanları komşu olarak en çok kabul edenlerin yaşadığı ülke yüzde 96’lık bir oranla Hollanda olurken, İtalya yüzde 65 ile son sırada yer aldı.

AİLE BİREYİ OLARAK KABUL ETMEK

Öte yandan anket sonuçlarına göre Avrupalılar, Müslümanları “aile bireyi” olarak kabul etmede komşuluğa göre daha isteksiz. Müslüman olmayan ve bu 15 Avrupa ülkesinde yaşayanlardan yüzde 66’sı Müslümanları aile bireyi olarak kabul edebileceklerini söyledi. Hollandalıların yüzde 88’i aileye kabul edebilecekleri cevabı vererek Müslümanlara bu konuda da en açık ülke oldu. Müslümanları aile bireyi olarak en az kabul eden ülke yüzde 43’lük evet cevabı ile yine İtalya oldu.

Aynı araştırma 15 Avrupa ülkesi dışında Amerika Birleşik Devletleri’nde de yürütüldü. ABD’lilerin yüzde 89’u Müslümanları komşu, yüzde 79’u ise aile üyesi olarak kabul edebileceklerini söyledi.

CEVAPSIZ SORU

Araştırmacılardan Neha Sahgal, Danimarka basınına verdiği demeçte, “İnsanların bireysel olarak Müslümanları kabul edip de İslam’a karşı niçin daha eleştirel olduğu sorusuna kesin bir cevap veremiyoruz. Ancak insanlarda dini inançları eleştirirken kolayca kabul edebilecekleri insanları ayrı tutma eğilimi olduğunu görüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.